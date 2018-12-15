2018-12-15T12:59:44+03:00
Звезды

Новая жизнь Дальнего Востока: у региона появилась своя литературная премия

Награда будет присуждаться отечественным и иностранным авторам лучших произведений о дальневосточной жизни
Поделиться:
Награждение победителей пройдет в рамках Дней Дальнего Востока в Москве в декабре 2019 года.Награждение победителей пройдет в рамках Дней Дальнего Востока в Москве в декабре 2019 года.
Изменить размер текста:

Учреждена всероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева. Об этом сообщил российский прозаик, кинодраматург Андрей Рубанов во время Дней Дальнего Востока в Москве.

Премия будет присуждаться отечественным и иностранным авторам лучших произведений на русском языке в трех номинациях: «Длинная проза» (романы, биографии, эпопеи о Дальнем Востоке), «Короткая проза» (рассказы, повести, новеллы, блоги о Дальнем Востоке) и «Проза для детей» (романы, рассказы и произведения для детей).

Как сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента России в ДФО, первый сезон премии стартует в феврале 2019 года. Лауреатов премии выберет авторитетное жюри, в состав которого войдут профессиональные литераторы, деятели культуры, науки, общественные, государственные деятели, журналисты, предприниматели.

Торжественное награждение победителей пройдет в рамках Дней Дальнего Востока в Москве в декабре 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С рейса Якутск-Москва сняли 44-летнюю авиадебоширку
В зоне прилета международного аэропорта Якутск появится duty free
Всё ради лайков: блогер из Якутска угнал автобус, но перепутал газ с тормозом
В трех районах Якутии бушует метель
В Мирнинском районе Якутии сгорел многоквартирный дом, один человек пострадал
Летим в Якутию: гостям Дней Дальнего Востока в Москве предложили персональные туры
К перевозке грузов в Якутии планируют подключить беспилотники
Под Новый год авиакомпания «Якутия» ввела в расписание дополнительные рейсы
Житель Якутии ударил своего трехмесячного сына ножом в спину
Кочевые семьи Якутии обеспечат лекарствами первой необходимости
Завершена реконструкция аэропорта Тикси
Секреты бизнеса: в Якутске пройдет встреча с успешными предпринимателями
В 2019 году Якутск получит из бюджета республики 331 млн рублей
Якутяне не получат январские пенсии досрочно
На станции скорой помощи в Якутске обнаружены просроченные лекарства
Якутский Повелитель холода отправляется в новогодний тур по республике
В 19 школах Якутска объявлен карантин
В Якутске составили черный список магазинов, продающих алкоголь в обход закона
Жителю Нерюнгри продали «виртуальный» снегоход
В выходные в Якутске потеплеет до минус 22 градусов