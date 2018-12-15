2018-12-15T12:59:44+03:00
Звезды

Новая жизнь Дальнего Востока: у региона появилась своя литературная премия

Награда будет присуждаться отечественным и иностранным авторам лучших произведений о дальневосточной жизни
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Награждение победителей пройдет в рамках Дней Дальнего Востока в Москве в декабре 2019 года.Награждение победителей пройдет в рамках Дней Дальнего Востока в Москве в декабре 2019 года.
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Учреждена всероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева. Об этом сообщил российский прозаик, кинодраматург Андрей Рубанов во время Дней Дальнего Востока в Москве.

Премия будет присуждаться отечественным и иностранным авторам лучших произведений на русском языке в трех номинациях: «Длинная проза» (романы, биографии, эпопеи о Дальнем Востоке), «Короткая проза» (рассказы, повести, новеллы, блоги о Дальнем Востоке) и «Проза для детей» (романы, рассказы и произведения для детей).

Как сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента России в ДФО, первый сезон премии стартует в феврале 2019 года. Лауреатов премии выберет авторитетное жюри, в состав которого войдут профессиональные литераторы, деятели культуры, науки, общественные, государственные деятели, журналисты, предприниматели.

Торжественное награждение победителей пройдет в рамках Дней Дальнего Востока в Москве в декабре 2019 года.

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