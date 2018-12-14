С рейса Якутск-Москва сняли 44-летнюю авиадебоширку
Женщина была пьяна, нецензурно выражалась и отказывалась соблюдать меры безопасности
Нарушительницу привлекли к административной ответственности за появление в общественных местах в пьяном виде.Фото: ЯСИА
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Сотрудники транспортной полиции сняли с рейса Якутск-Москва 44-летнюю пассажирку за нарушение общественного порядка.
Как выяснилось, женщина поднялась на борт самолета уже «навеселе». Дамочка буянила, отказывалась соблюдать меры безопасности и нецензурно выражалась.
Авиадебоширку сняли с рейса, доставили в дежурную часть полиции и привлекли к административной ответственности за появление в общественных местах в пьяном виде.