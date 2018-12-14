В зоне прилета международного аэропорта Якутск появится duty free
В список вошли 75 аэропортов со всей страны
В настоящее время магазины беспошлинной торговли размещаются только в зонах вылета.Фото: ЯСИА
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Воздушные ворота Якутска вошли в число 75 российских аэропортов, где разрешено размещать магазины duty free в зоне прилета. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Минфина РФ.
В список вошли 75 аэропортов со всей страны, а также 38 морских и три речных порта.
В настоящее время магазины беспошлинной торговли размещаются только в зонах вылета.