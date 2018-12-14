2018-12-14T08:58:12+03:00
Общество

В зоне прилета международного аэропорта Якутск появится duty free

В список вошли 75 аэропортов со всей страны
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В настоящее время магазины беспошлинной торговли размещаются только в зонах вылета.В настоящее время магазины беспошлинной торговли размещаются только в зонах вылета.Фото: ЯСИА
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Воздушные ворота Якутска вошли в число 75 российских аэропортов, где разрешено размещать магазины duty free в зоне прилета. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Минфина РФ.

В список вошли 75 аэропортов со всей страны, а также 38 морских и три речных порта.

В настоящее время магазины беспошлинной торговли размещаются только в зонах вылета.

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