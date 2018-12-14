2018-12-14T06:06:58+03:00
Общество

В трех районах Якутии бушует метель

Отменены несколько авиарейсов
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Вылет задержанных рейсов запланирован на сегодня.Вылет задержанных рейсов запланирован на сегодня.Фото: ЯСИА
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В Жиганском, Анабарском и Булунском районах республики бушует метель. По данным Якутского УГМС, 14 декабря порывы ветра могут достигать 27 метров в секунду.

Сегодня ожидаются метель и порывистый ветер до 17-22 метров в секунду в Жиганском районе, в Анабарском и Булунском районах - до 22-27 метров в секунду.

Как сообщили в авиакомпании «Якутия», с 10 декабря из-за непогоды отменены три рейса из Якутска в Тикси. Вылета ожидают около 60 пассажиров. Третий день не могут попасть домой и пассажиры рейса Якутск-Тикси компании «Полярные авиалинии».

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Якутск, сегодня запланирован вылет в Тикси двух рейсов авиакомпании «Якутия»: в 13:10 и 20:00. Рейс «Полярных авиалиний» также должен улететь сегодня в час дня.

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