В трех районах Якутии бушует метель
В Жиганском, Анабарском и Булунском районах республики бушует метель. По данным Якутского УГМС, 14 декабря порывы ветра могут достигать 27 метров в секунду.
Сегодня ожидаются метель и порывистый ветер до 17-22 метров в секунду в Жиганском районе, в Анабарском и Булунском районах - до 22-27 метров в секунду.
Как сообщили в авиакомпании «Якутия», с 10 декабря из-за непогоды отменены три рейса из Якутска в Тикси. Вылета ожидают около 60 пассажиров. Третий день не могут попасть домой и пассажиры рейса Якутск-Тикси компании «Полярные авиалинии».
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Якутск, сегодня запланирован вылет в Тикси двух рейсов авиакомпании «Якутия»: в 13:10 и 20:00. Рейс «Полярных авиалиний» также должен улететь сегодня в час дня.