2018-12-14T05:12:19+03:00
Происшествия

В Мирнинском районе Якутии сгорел многоквартирный дом, один человек пострадал

Пострадавшего доставили в Мирнинскую центральную районную больницу
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В многоквартирном доме после частичного расселения проживали 9 человек.В многоквартирном доме после частичного расселения проживали 9 человек.
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В Мирнинском районе сгорел двухэтажный многоквартирный деревянный дом. ЧП произошло 13 декабря в селе Арылах.

Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, в жилом доме после частичного расселения проживали 9 человек. Пострадавшего прибывшие на место огнеборцы обнаружили на втором этаже здания. Остальные жильцы были эвакуированы и размещены у родственников и знакомых.

Сотрудникам Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона удалось локализовать пожар на площади 150 квадратных метров. Пострадавшего доставили в Мирнинскую центральную районную больницу.

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