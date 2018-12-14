В Мирнинском районе Якутии сгорел многоквартирный дом, один человек пострадал

14 Дек. 05:12 2018-12-14T05:12:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мирнинском районе сгорел двухэтажный многоквартирный деревянный дом. ЧП произошло 13 декабря в селе Арылах.

Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, в жилом доме после частичного расселения проживали 9 человек. Пострадавшего прибывшие на место огнеборцы обнаружили на втором этаже здания. Остальные жильцы были эвакуированы и размещены у родственников и знакомых.

Сотрудникам Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона удалось локализовать пожар на площади 150 квадратных метров. Пострадавшего доставили в Мирнинскую центральную районную больницу.