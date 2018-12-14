2018-12-14T04:35:17+03:00
Общество

Летим в Якутию: гостям Дней Дальнего Востока в Москве предложили персональные туры

Для большинства гостей выставки главная ассоциация с республикой – снег
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Большинство посетителей выставки хотели бы увидеть снежный край своими глазами.Большинство посетителей выставки хотели бы увидеть снежный край своими глазами.
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Якутия представила туристический павильон в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. Гостей встречали Чысхаан и Харчаана в национальных костюмах.

Гостей выставки познакомили с национальной кухней - продемонстрировали строгание рыбы и приготовление десерта куерчэх.

Организаторы подготовили сюрприз для любителей путешествий – возможность оформления персонального тура в Якутию. Все желающие заполняли заявки, где указывали свои предпочтения. На их основе будут сформированы персональные предложения от якутских туроператоров.

- Туристическая привлекательность региона высока не только в России, но и за рубежом. У нас есть, что показать. Сдерживают развитие отрасли логистика региона и отсутствие развитой инфраструктуры. Мы нацелены решить эти вопросы в ближайшее время, — подчеркнула министр предпринимательства и туризма Якутии Ирина Высоких.

У большинства гостей выставки первое, с чем ассоциируется Якутия – это снег. Многие отметили, что хотели бы приехать и увидеть снежный край своими глазами.

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