Летим в Якутию: гостям Дней Дальнего Востока в Москве предложили персональные туры

СЕГОДНЯ 04:35 2018-12-14T04:35:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Якутия представила туристический павильон в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. Гостей встречали Чысхаан и Харчаана в национальных костюмах.

Гостей выставки познакомили с национальной кухней - продемонстрировали строгание рыбы и приготовление десерта куерчэх.

Организаторы подготовили сюрприз для любителей путешествий – возможность оформления персонального тура в Якутию. Все желающие заполняли заявки, где указывали свои предпочтения. На их основе будут сформированы персональные предложения от якутских туроператоров.

- Туристическая привлекательность региона высока не только в России, но и за рубежом. У нас есть, что показать. Сдерживают развитие отрасли логистика региона и отсутствие развитой инфраструктуры. Мы нацелены решить эти вопросы в ближайшее время, — подчеркнула министр предпринимательства и туризма Якутии Ирина Высоких.

У большинства гостей выставки первое, с чем ассоциируется Якутия – это снег. Многие отметили, что хотели бы приехать и увидеть снежный край своими глазами.