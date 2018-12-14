К перевозке грузов в Якутии планируют подключить беспилотники

14 Дек. 04:01 2018-12-14T04:01:10+03:00

В Якутии с ее сложной транспортной схемой беспилотники могут решить проблему доставки грузов.

Перевозить через реку Лену грузы весом до 5 кг дроны могут уже сейчас

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В рамках Дней Дальнего Востока в Москве подписано соглашение между правительством Якутии и аналитическим центром «АЭРОНЕТ». Компания занимается внедрением в регионах беспилотных летательных аппаратов, которые выполняют различные задачи - от зондирования Земли до перевозки грузов.

Стороны обсудили перспективы доставки грузов по Якутии с ее сложной транспортной схемой с помощью беспилотников. Компания занимается созданием беспилотной альтернативы для самолета Ан-2 – специальной машины с толстым крылом сверхкороткого вертикального взлета и посадки, которая могла бы доставлять грузы.

- Мы уже можем начинать летать маленькими беспилотниками через реку Лену, доставляя грузы весом до 5 кг, - отметил директор «АЭРОНЕТ» Сергей Жуков.

Для арктической зоны компания создает беспилотники судового базирования для Северного морского пути и целого ряда других проектов.