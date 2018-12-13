2018-12-13T11:13:38+03:00
Туризм

Под Новый год авиакомпания «Якутия» ввела в расписание дополнительные рейсы

Полеты будут выполняться с 20 по 29 декабря
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Перед праздниками перевозчик ввел в расписание девять дополнительных рейсов по всей республике.Перед праздниками перевозчик ввел в расписание девять дополнительных рейсов по всей республике.
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Под Новый год авиакомпания «Якутия» ввела в расписание девять дополнительных рейсов по всей республике. Полеты будут выполняться с 20 по 29 декабря.

На 20 и 27 декабря запланирован рейс ЯкутскЧерский – Якутск. Из столицы республики в Батагай и обратно можно будет улететь 25 и 27 декабря, в Среднеколымск - 22 и 29 декабря.

25 декабря запланирован рейс Якутск – Жиганск – Якутск, на 26 декабря - Якутск – Оленек – Якутск, на 27 декабря - Якутск – Чокурдах – Якутск.

Приобрести авиабилеты можно на сайте перевозчика.

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