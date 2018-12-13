Под Новый год авиакомпания «Якутия» ввела в расписание дополнительные рейсы
Полеты будут выполняться с 20 по 29 декабря
Перед праздниками перевозчик ввел в расписание девять дополнительных рейсов по всей республике.
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Под Новый год авиакомпания «Якутия» ввела в расписание девять дополнительных рейсов по всей республике. Полеты будут выполняться с 20 по 29 декабря.
На 20 и 27 декабря запланирован рейс Якутск – Черский – Якутск. Из столицы республики в Батагай и обратно можно будет улететь 25 и 27 декабря, в Среднеколымск - 22 и 29 декабря.
25 декабря запланирован рейс Якутск – Жиганск – Якутск, на 26 декабря - Якутск – Оленек – Якутск, на 27 декабря - Якутск – Чокурдах – Якутск.
Приобрести авиабилеты можно на сайте перевозчика.