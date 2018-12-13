2018-12-13T10:58:12+03:00
Происшествия

Житель Якутии ударил своего трехмесячного сына ножом в спину

Возбуждено уголовное дело
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Ребенок выжил, медики расценивают его состояние как тяжелое, но стабильноеРебенок выжил, медики расценивают его состояние как тяжелое, но стабильноеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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40-летний житель поселка Чокурдах Аллайховского района Якутии стал фигурантом уголовного дела. Мужчина ударил своего трехмесячного сына ножом в спину.

Трагедия произошла вечером 9 декабря. Мужчина вернулся домой навеселе и поссорился с сожительницей. Схватив кухонный нож, он ударил им в спину трехмесячного сына, которого женщина держала на руках.

Со сквозным ранением печени и внутренними кровотечениями мальчика доставили в хирургическое отделение центральной районной больницы. Через два дня рейсом санавиации младенца доставили Национальный центр медицины в Якутске. Сейчас медики расценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.

Отец ребенка задержан и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего изучают следователи.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением оружия горе-папаше грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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