Житель Якутии ударил своего трехмесячного сына ножом в спину
40-летний житель поселка Чокурдах Аллайховского района Якутии стал фигурантом уголовного дела. Мужчина ударил своего трехмесячного сына ножом в спину.
Трагедия произошла вечером 9 декабря. Мужчина вернулся домой навеселе и поссорился с сожительницей. Схватив кухонный нож, он ударил им в спину трехмесячного сына, которого женщина держала на руках.
Со сквозным ранением печени и внутренними кровотечениями мальчика доставили в хирургическое отделение центральной районной больницы. Через два дня рейсом санавиации младенца доставили Национальный центр медицины в Якутске. Сейчас медики расценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.
Отец ребенка задержан и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего изучают следователи.
За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением оружия горе-папаше грозит лишение свободы на срок до десяти лет.