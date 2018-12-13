2018-12-13T08:58:27+03:00
Общество

Кочевые семьи Якутии обеспечат лекарствами первой необходимости

На эти цели из бюджета республики будет выделено 1 млн 728 тысяч рублей
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Аптечки будут укомплектованы всем необходимым для оказания неотложной медицинской помощи.Аптечки будут укомплектованы всем необходимым для оказания неотложной медицинской помощи.Фото: ЯСИА
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Кочевые семьи Якутии будут обеспечены аптечками с лекарствами первой необходимости. На эти цели из бюджета республики будет выделено 1 млн 728 тысяч рублей.

Внесение соответствующих поправок в бюджет республики поддержали члены парламентского комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики.

Аптечки для кочевых семей будут укомплектованы всем необходимым для оказания неотложной медицинской помощи. Деньги на эти цели в размере 1 млн 728 тысяч рублей будут предусмотрены за счет дополнительных средств по линии Минздрава республики.

Члены комитета настояли, чтобы комплектование аптечек завершилось уже в первой половине 2019 года, пока на северных территория есть дорога до мест кочевья. В настоящее время продумываются механизм передачи медикаментов.

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