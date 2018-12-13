2018-12-13T08:20:22+03:00
Общество

Завершена реконструкция аэропорта Тикси

Объект получил разрешение Ростехнадзора на ввод в эксплуатацию
Поделиться:
Реконструкция аэропорта Тикси началась в июне 2017 года.Реконструкция аэропорта Тикси началась в июне 2017 года.
Изменить размер текста:

Аэропорт Тикси получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Соответствующее заключение 11 декабря выдало Ленское управление Ростехнадзора.

Реконструкция аэропорта Тикси началась в июне 2017 года. Общая стоимость госконтракта с компанией «Альянс-2005» превысила 193 млн рублей, сообщает пресс-служба ФКП «Аэропорты Севера».

За это время были построены гаражный бокс на 27 единиц транспорта и комплексная двухтрансформаторная подстанция.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24