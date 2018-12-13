Завершена реконструкция аэропорта Тикси

СЕГОДНЯ 08:20 2018-12-13T08:20:22+03:00

Реконструкция аэропорта Тикси началась в июне 2017 года.

Объект получил разрешение Ростехнадзора на ввод в эксплуатацию

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Аэропорт Тикси получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Соответствующее заключение 11 декабря выдало Ленское управление Ростехнадзора.

Реконструкция аэропорта Тикси началась в июне 2017 года. Общая стоимость госконтракта с компанией «Альянс-2005» превысила 193 млн рублей, сообщает пресс-служба ФКП «Аэропорты Севера».

За это время были построены гаражный бокс на 27 единиц транспорта и комплексная двухтрансформаторная подстанция.