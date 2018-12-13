Секреты бизнеса: в Якутске пройдет встреча с успешными предпринимателями

СЕГОДНЯ 07:33 2018-12-13T07:40:38+03:00

Гости встречи смогут пообщаться с основателями компаний «Камелек», «Интехстрой», «Даймонд Клиник», «Эгэлгэ», «Японец», «Дело жизни» и крестьянского хозяйства Эм. Фото: ЯСИА

Они дадут советы тем, кто хочет открыть свое дело, в формате freetalk

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15 декабря в конференц-зале Дворца спорта «50 лет Победы» состоится встреча с успешными предпринимателями Якутии в формате freetalk. Мероприятие пройдет в рамках республиканской выставки «Бизнес Экспо-2018».

Гости встречи смогут пообщаться с основателями компаний «Камелек», «Интехстрой», «Даймонд Клиник», «Эгэлгэ», «Японец», «Дело жизни» и крестьянского хозяйства Эм. Бизнесмены расскажут о плюсах и минусах предпринимательской деятельности и дадут советы тем, кто хочет открыть свое дело.

На выставке малого и среднего предпринимательства «БизнесЭкспо-2018» будут представлены товары местных производителей: мясная, молочная, рыбная продукция, изделия народных промыслов, ювелирные украшения, якутские ножи, мебель, игрушки и стройматериалы.

14 и 15 декабря в рамках выставки пройдут мастер-классы, биржа контактов и семинары для предпринимателей.