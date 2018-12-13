В 2019 году Якутск получит из бюджета республики 331 млн рублей

СЕГОДНЯ 06:57 2018-12-13T06:57:20+03:00

С 2010 по 2018 годы в социально-экономическое развитие столицы республики было вложено 19 млрд рублей. Фото: ЯСИА

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В 2019 году Якутск получит из бюджета республики субсидии на сумму 331 млн рублей. Размер субсидий, предоставляемый городу, составляет 5% от общего объёма налоговых доходов.

Поддержка выделяется на выполнение функций столицы, имеющих наибольшую финансовую нагрузку: ремонт дорог, организация водоотведения, освещения улиц, транспортного обслуживания граждан, благоустройства и озеленения, а также сбора, вывоза и утилизации отходов.

С ростом налоговых доходов растет и размер субсидий. Если в 2016 году город получил из бюджета региона 271 млн рублей, в 2017-м – 294 млн, а в 2018-м – 320 млн рублей.

Кроме того, в течение года Якутску выделяются дополнительные средства на капитальное строительство и создание новых мест в школах и детских садах. В 2017 году из бюджета республики на финансирование капитального строительства было выделено 3,3 млрд рублей, в 2018-м - 3,4 млрд.

С 2010 по 2018 годы за счёт всех источников инвестиций в социально-экономическое развитие Якутска вложено 19 млрд рублей.