Якутяне не получат январские пенсии досрочно
В Якутии определен график выплат пенсий в новогодние праздники. Досрочных выплат за январь в декабре 2018 года не будет, сообщает республиканское отделение Пенсионного фонда.
1, 2, 7 января 2019 года у отделений почтовой связи Якутии выходной. Выплата и доставка на дом пенсий и иных социальных выплат за 7 января будет организована с 5 января в соответствии с режимом работы.
В Якутске в январе 2019 года доставка пенсий на дом будет производиться без изменений, по графику. Для получателей пенсий в кассах отделений почтовой связи столицы выплата за 7 января начнется 5 января.
После праздничных выходных в январе 2019 года республиканское отделение Пенсионного фонда профинансирует кредитные учреждения.