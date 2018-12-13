2018-12-13T05:01:05+03:00
Общество

На станции скорой помощи в Якутске обнаружены просроченные лекарства

Шестеро медработников понесли дисциплинарную ответственность
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Инцидент стал поводом для проведения служебной проверки.Инцидент стал поводом для проведения служебной проверки.Фото: ЯСИА
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Прокуратура Якутска уличила городскую станцию скорой помощи в нарушении правил хранения медикаментов. Во время проверки Росздравнадзора были выявлены 5 наименований лекарств с истекшим сроком годности.

Кроме того, просроченные медикаменты хранились в общих шкафах и укладках вместо специально выделенной карантинной зоны.

Инцидент стал поводом для проведения служебной проверки. По ее итогам лекарства с истекшим сроком были изъяты для последующей утилизации, шестеро медиков привлечены к дисциплинарной ответственности.

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