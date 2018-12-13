На станции скорой помощи в Якутске обнаружены просроченные лекарства
Шестеро медработников понесли дисциплинарную ответственность
Инцидент стал поводом для проведения служебной проверки.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:
Прокуратура Якутска уличила городскую станцию скорой помощи в нарушении правил хранения медикаментов. Во время проверки Росздравнадзора были выявлены 5 наименований лекарств с истекшим сроком годности.
Кроме того, просроченные медикаменты хранились в общих шкафах и укладках вместо специально выделенной карантинной зоны.
Инцидент стал поводом для проведения служебной проверки. По ее итогам лекарства с истекшим сроком были изъяты для последующей утилизации, шестеро медиков привлечены к дисциплинарной ответственности.