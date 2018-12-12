Якутский Повелитель холода отправляется в новогодний тур по республике
Якутский Повелитель холода начинает свой новогодний тур по республике. 21 декабря он приедет в Хангаласский район, 22-23 декабря — в Ленский, а 24 декабря порадует детишек Олекминского района.
Каждый год для волшебной встречи с Чысхааном выбирается одна из групп районов республики.
Во время своего путешествия Повелитель холода посетит культурные мероприятия и детские образовательные учреждения. Новогодний тур сопровождается экологической акцией «Вместе за экологию», ведь именно Чысхаан – символ холода, вечной мерзлоты и якутской природы.
Его путешествие сопровождается конкурсами поделок, рисунков и детских сочинений. Со 2 по 14 января они будут выставлены в Центре творческого объединения «Урун туллук» в Якутске.