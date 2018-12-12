2018-12-12T13:28:25+03:00
Общество

Якутский Повелитель холода отправляется в новогодний тур по республике

За четыре дня Чысхаан объедет три района Якутии
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Новогодний тур сопровождается экологической акцией «Вместе за экологию».Новогодний тур сопровождается экологической акцией «Вместе за экологию».Фото: ЯСИА
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Якутский Повелитель холода начинает свой новогодний тур по республике. 21 декабря он приедет в Хангаласский район, 22-23 декабря — в Ленский, а 24 декабря порадует детишек Олекминского района.

Каждый год для волшебной встречи с Чысхааном выбирается одна из групп районов республики.

Во время своего путешествия Повелитель холода посетит культурные мероприятия и детские образовательные учреждения. Новогодний тур сопровождается экологической акцией «Вместе за экологию», ведь именно Чысхаан – символ холода, вечной мерзлоты и якутской природы.

Его путешествие сопровождается конкурсами поделок, рисунков и детских сочинений. Со 2 по 14 января они будут выставлены в Центре творческого объединения «Урун туллук» в Якутске.

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