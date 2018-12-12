2018-12-12T11:56:32+03:00
Общество

В Якутске составили черный список магазинов, продающих алкоголь в обход закона

Сообщить о лже-кафе можно на городском портале Oneclick
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Внеплановые проверки недобросовестных предпринимателей можно проводить только по жалобам граждан.Внеплановые проверки недобросовестных предпринимателей можно проводить только по жалобам граждан.
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В Якутске составили реестр торговых точек, продающих алкоголь в обход закона. Черный список формировали в течение месяца с помощью общественности и специалистов городских управ.

На портале Oneclick в модуле «Сообщить о проблеме» появился специальный раздел, где можно оставить информацию о деятельности питейных заведений, нарушающих закон и спокойствие жителей Якутска.

Там же будут размещены образцы заявлений в надзорные и правоохранительные органы – внеплановые проверки деятельности недобросовестных предпринимателей можно проводить только по жалобам граждан.

Работа окружной администрации Якутска в этом направлении будет продолжена.

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