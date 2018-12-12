2018-12-12T11:56:32+03:00
Общество

В Якутске составили черный список магазинов, продающих алкоголь в обход закона

Сообщить о лже-кафе можно на городском портале Oneclick
Поделиться:
Внеплановые проверки недобросовестных предпринимателей можно проводить только по жалобам граждан.Внеплановые проверки недобросовестных предпринимателей можно проводить только по жалобам граждан.
Изменить размер текста:

В Якутске составили реестр торговых точек, продающих алкоголь в обход закона. Черный список формировали в течение месяца с помощью общественности и специалистов городских управ.

На портале Oneclick в модуле «Сообщить о проблеме» появился специальный раздел, где можно оставить информацию о деятельности питейных заведений, нарушающих закон и спокойствие жителей Якутска.

Там же будут размещены образцы заявлений в надзорные и правоохранительные органы – внеплановые проверки деятельности недобросовестных предпринимателей можно проводить только по жалобам граждан.

Работа окружной администрации Якутска в этом направлении будет продолжена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В столице Якутии будет создан единый реестр «лже-кафе»

Круглосуточно торгующие алкоголем пункты общественного питания возьмут на учет (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Якутский Повелитель холода отправляется в новогодний тур по республике
В 19 школах Якутска объявлен карантин
Жителю Нерюнгри продали «виртуальный» снегоход
В выходные в Якутске потеплеет до минус 22 градусов
Якутский музей вошел в топ-20 участников всероссийского конкурса «Мой любимый музей»
Церковный суд Якутской епархии лишил сана иеромонаха Мелетия
КП предупреждает: популярные медицинские услуги, которые часто выдают за платные
В одной из мечетей Якутии похитили ящик для пожертвований
На защиту бездомной якутянки, которой не дали пенсию, встала прокуратура Якутска
Якутские детские журналы «Чуораанчык» и «Колокольчик» получат допфинансирование
Рынок труда Якутии защитят от засилья иностранцев
В Якутии будут судить мошенников, поставивших обналичивание маткапитала на поток
В Якутск прибыл первый после перерыва рейс «Аэрофлота» из Москвы
Технопарк «Якутия» ищет резидентов
«За умение видеть в малом большое»: якутский фильм «Царь-птица» отметили на кинофестивале «Arctic оpen»
У виновника серьезного ДТП в Якутске произошло массивное кровоизлияние в мозг
В Якутии открыты еще две ледовые переправы через Лену
В Якутске обсудят изменение схем движения автобусов и переименование остановок
Двое четырехлетних детей стали жертвами пожара в Якутии
В алмазный край зовут рублем: прибывшие в Якутию специалисты получили материальную помощь
Полмиллиона за лояльность: экс-директор одного из госпредприятий Якутии пойдет под суд за взятку
Одно из старейших сел Якутии получит «второе дыхание»
Французы снимают фильм о ледокольных перевозках в Якутии
В Якутии два народных избранника лишились мандатов, не предоставив сведений о доходах