В Якутске составили черный список магазинов, продающих алкоголь в обход закона

12 Дек. 11:56 2018-12-12T11:56:32+03:00

Внеплановые проверки недобросовестных предпринимателей можно проводить только по жалобам граждан.

Сообщить о лже-кафе можно на городском портале Oneclick

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В Якутске составили реестр торговых точек, продающих алкоголь в обход закона. Черный список формировали в течение месяца с помощью общественности и специалистов городских управ.

На портале Oneclick в модуле «Сообщить о проблеме» появился специальный раздел, где можно оставить информацию о деятельности питейных заведений, нарушающих закон и спокойствие жителей Якутска.

Там же будут размещены образцы заявлений в надзорные и правоохранительные органы – внеплановые проверки деятельности недобросовестных предпринимателей можно проводить только по жалобам граждан.

Работа окружной администрации Якутска в этом направлении будет продолжена.

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