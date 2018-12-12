2018-12-12T11:18:52+03:00
Происшествия

Жителю Нерюнгри продали «виртуальный» снегоход

Объявление о продаже мужчина нашел в интернете
Поделиться:
Потерпевший не сразу понял, что стал очередной жертвой мошенников.Потерпевший не сразу понял, что стал очередной жертвой мошенников.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Житель Нерюнгри стал жертвой мошенников – ему продали «виртуальный» снегоход. Объявление о продаже мужчина нашел в интернете.

Подходящий по всем параметрам снегоход «Ямаха» нашелся в Чебоксарах. Продавец отправил мужчине видео демонстрирующее состояние транспорта. Его всё устроило, и они договорились о сделке.

Вскоре продавец сообщил, что заказал доставку товара через транспортную компанию. Заявитель позвонил в указанную контору, где ему подтвердили, что снегоход готовят к отправке, а продавец даже снял об этом видеоотчет.

Покупатель со спокойной душой перевел ему деньги, однако на следующий день номер лже-продавца стал недоступен. В транспортной компании ему сказали, что доставка снегохода отменена, потому что оплата не поступила.

Осознав, что он стал очередной жертвой мошенников, потерпевший обратился в полицию.

Полиция напоминает: будьте внимательны при совершении сделок в сети «Интернет»! Не приобретайте товары по 100%-ной предоплате - добросовестный продавец всегда предложит альтернативу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Якутский Повелитель холода отправляется в новогодний тур по республике
В 19 школах Якутска объявлен карантин
В Якутске составили черный список магазинов, продающих алкоголь в обход закона
В выходные в Якутске потеплеет до минус 22 градусов
Якутский музей вошел в топ-20 участников всероссийского конкурса «Мой любимый музей»
Церковный суд Якутской епархии лишил сана иеромонаха Мелетия
КП предупреждает: популярные медицинские услуги, которые часто выдают за платные
В одной из мечетей Якутии похитили ящик для пожертвований
На защиту бездомной якутянки, которой не дали пенсию, встала прокуратура Якутска
Якутские детские журналы «Чуораанчык» и «Колокольчик» получат допфинансирование
Рынок труда Якутии защитят от засилья иностранцев
В Якутии будут судить мошенников, поставивших обналичивание маткапитала на поток
В Якутск прибыл первый после перерыва рейс «Аэрофлота» из Москвы
Технопарк «Якутия» ищет резидентов
«За умение видеть в малом большое»: якутский фильм «Царь-птица» отметили на кинофестивале «Arctic оpen»
У виновника серьезного ДТП в Якутске произошло массивное кровоизлияние в мозг
В Якутии открыты еще две ледовые переправы через Лену
В Якутске обсудят изменение схем движения автобусов и переименование остановок
Двое четырехлетних детей стали жертвами пожара в Якутии
В алмазный край зовут рублем: прибывшие в Якутию специалисты получили материальную помощь
Полмиллиона за лояльность: экс-директор одного из госпредприятий Якутии пойдет под суд за взятку
Одно из старейших сел Якутии получит «второе дыхание»
Французы снимают фильм о ледокольных перевозках в Якутии
В Якутии два народных избранника лишились мандатов, не предоставив сведений о доходах