Жителю Нерюнгри продали «виртуальный» снегоход

12 Дек. 11:18 2018-12-12T11:18:52+03:00

Потерпевший не сразу понял, что стал очередной жертвой мошенников. Фото: Архив "КП"

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Житель Нерюнгри стал жертвой мошенников – ему продали «виртуальный» снегоход. Объявление о продаже мужчина нашел в интернете.

Подходящий по всем параметрам снегоход «Ямаха» нашелся в Чебоксарах. Продавец отправил мужчине видео демонстрирующее состояние транспорта. Его всё устроило, и они договорились о сделке.

Вскоре продавец сообщил, что заказал доставку товара через транспортную компанию. Заявитель позвонил в указанную контору, где ему подтвердили, что снегоход готовят к отправке, а продавец даже снял об этом видеоотчет.

Покупатель со спокойной душой перевел ему деньги, однако на следующий день номер лже-продавца стал недоступен. В транспортной компании ему сказали, что доставка снегохода отменена, потому что оплата не поступила.

Осознав, что он стал очередной жертвой мошенников, потерпевший обратился в полицию.

Полиция напоминает: будьте внимательны при совершении сделок в сети «Интернет»! Не приобретайте товары по 100%-ной предоплате - добросовестный продавец всегда предложит альтернативу.