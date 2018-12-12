2018-12-12T08:13:11+03:00
Общество

В выходные в Якутске потеплеет до минус 22 градусов

По прогнозам Якутского УГМС, к концу недели морозы ослабеют
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До -25 градусов потеплеет уже в пятницуДо -25 градусов потеплеет уже в пятницуФото: ЯСИА
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13 декабря в столице республики потеплеет до -33 градусов. К концу дня синоптики обещают слабый снег.

По прогнозам Якутского УГМС, к концу недели морозы ослабеют. Ожидается, что в пятницу потеплеет – днем температура не упадет ниже -25 градусов.

В выходные морозы ослабеют еще больше. В субботу 15 декабря днем обещают до -24 градусов, в воскресенье – до минус 22 градусов.

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