В выходные в Якутске потеплеет до минус 22 градусов

СЕГОДНЯ 08:11 2018-12-12T08:13:11+03:00

До -25 градусов потеплеет уже в пятницу Фото: ЯСИА

По прогнозам Якутского УГМС, к концу недели морозы ослабеют

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13 декабря в столице республики потеплеет до -33 градусов. К концу дня синоптики обещают слабый снег.

По прогнозам Якутского УГМС, к концу недели морозы ослабеют. Ожидается, что в пятницу потеплеет – днем температура не упадет ниже -25 градусов.

В выходные морозы ослабеют еще больше. В субботу 15 декабря днем обещают до -24 градусов, в воскресенье – до минус 22 градусов.