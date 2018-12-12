2018-12-12T06:45:00+03:00
Звезды

Якутский музей вошел в топ-20 участников всероссийского конкурса «Мой любимый музей»

В число 50 лучших вошли только два дальневосточных музея
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В конкурсе приняли участие 1600 музеев со всей страны.В конкурсе приняли участие 1600 музеев со всей страны.Фото: ЯСИА
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Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Е.Ярославского вошел в топ-20 участников всероссийского конкурса «Мой любимый музей». Народное онлайн-голосование проходило с 4 по 26 ноября на портале «Культура.РФ».

В этом престижном конкурсе приняли участие 1600 музеев со всей страны, в том числе знаменитые Эрмитаж, Третьяковская Галерея, «Исаакиевский собор» и многие другие.

По итогам конкурса старейший музей Дальнего Востока и Крайнего Севера занял почетное 20 место. По словам директора учреждения Егора Шишигина, в число 50 лучших вошли только два дальневосточных музея – Якутский и Бурятский.

13 декабря в музее имени Ярославского пройдет День открытых дверей. Для всех желающих будут организованы бесплатные экскурсии по выставкам и постоянной экспозиции. Сотрудники музея продемонстрируют уникальные экспонаты и фондовые коллекции.

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