2018-12-12T05:39:23+03:00
Общество

Церковный суд Якутской епархии лишил сана иеромонаха Мелетия

Ранее экс-директора Свято-Иннокентьевской православной гимназии приговорили к 17 годам лишения свободы
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Священнослужитель признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.Священнослужитель признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
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Церковный суд Якутской епархии лишил сана иеромонаха Мелетия. Об этом архиепископ Якутский и Ленский Роман объявил 11 декабря на епархиальном собрании в Якутской духовной семинарии.

Архиепископ Роман утвердил решение церковного суда епархии о лишении сана иеромонаха Мелетия (в миру - Андрей Ткаченко). Оно вступит в силу после наложения резолюции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В конце ноября 2018 года Хангаласский районный суд приговорил экс-директора Свято-Иннокентьевской православной гимназии отца Мелетия к 17 годам лишения свободы.

Священнослужителя обвиняли в совершении 87 эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, но в суде смогли доказать лишь 46 из них.

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Дело рассматривалось в закрытом режиме (подробности)

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