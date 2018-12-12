Церковный суд Якутской епархии лишил сана иеромонаха Мелетия
Церковный суд Якутской епархии лишил сана иеромонаха Мелетия. Об этом архиепископ Якутский и Ленский Роман объявил 11 декабря на епархиальном собрании в Якутской духовной семинарии.
Архиепископ Роман утвердил решение церковного суда епархии о лишении сана иеромонаха Мелетия (в миру - Андрей Ткаченко). Оно вступит в силу после наложения резолюции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В конце ноября 2018 года Хангаласский районный суд приговорил экс-директора Свято-Иннокентьевской православной гимназии отца Мелетия к 17 годам лишения свободы.
Священнослужителя обвиняли в совершении 87 эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, но в суде смогли доказать лишь 46 из них.
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Дело рассматривалось в закрытом режиме (подробности)