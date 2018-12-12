КП предупреждает: популярные медицинские услуги, которые часто выдают за платные
На самом деле, все эти услуги уже входят в ваш страховой полис и должны оказываться бесплатно
Если с вас потребовали деньги за эти услуги - звоните в свою страховую компанию.Фото: Архив "КП"
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Всероссийский союз страховщиков составил рейтинг медицинских услуг, за которые чаще всего неправомерно взимают плату недобросовестные медучреждения, работающие в системе ОМС.
На самом деле, все эти услуги уже входят в ваш страховой полис и должны оказываться бесплатно.
Если медики требуют с вас деньги за одну из этих услуг - позвоните в свою страховую компанию. Номер телефона обычно указан на самом полисе.