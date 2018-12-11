В одной из мечетей Якутии похитили ящик для пожертвований
30-летнего злоумышленника сотрудники угрозыска установили довольно быстро
-Фото: Архив "КП"
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Из мечети в Мегино-Кангаласском районе похитили ящик для пожертвований. 30-летнего мужчину, приложившего к этому руку, сотрудники угрозыска установили довольно быстро.
Как выяснилось, злоумышленник заприметил ящик для пожертвований при посещении мечети и умыкнул его, когда подвернулся случай. Находившиеся там семь тысяч рублей мужчина пропил с приятелем в одном из кафе, а наутро уехал из поселка.
Возбуждено уголовное дело.