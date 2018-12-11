2018-12-11T08:48:47+03:00
Общество

Якутские детские журналы «Чуораанчык» и «Колокольчик» получат допфинансирование

На эти цели предусмотрено 3 млн 182 тысячи рублей
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Издания получат поддержку в рамках Десятилетия детства, объявленного Президентом страны.Издания получат поддержку в рамках Десятилетия детства, объявленного Президентом страны.
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10 декабря в Ил Тумэн состоялось заседание согласительной комиссии по республиканскому бюджету. Были рассмотрены 27 инициатив народных депутатов и 120 поправок Правительства Якутии.

Дополнительное финансирование получат детские журналы «Чуораанчык» и «Колокольчик». На эти цели в республиканскую госпрограмму «Развитие информационного общества на 2018-2022 годы» заложили 3 млн 182 тысячи рублей.

В эту же программу будут внесены поправки о выделении 18 млн рублей на субсидирование расходов издательств, иных организаций и физических лиц, осуществляющих выпуск региональных периодических печатных изданий с подписным тиражом не менее 10 тысяч экземпляров. По мнению депутата Феодосии Габышевой, это обеспечит доступность адресной подписки в отдаленных и труднодоступных местностях.

По прогнозам, общий объем доходов бюджета республики на 2019 год составит 188 млрд 783 млн рублей. Общий объем расходов – 189 млрд 918 млн рублей, дефицит – 1 млрд 135 млн рублей.

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