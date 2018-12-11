2018-12-11T06:29:36+03:00
Общество

Рынок труда Якутии защитят от засилья иностранцев

В 2019 году число разрешений на работу для мигрантов в республике сократится на 20%
Поделиться:
В Якутии квота на привлечение трудовых мигрантов - одна из самых низких в ДФО.В Якутии квота на привлечение трудовых мигрантов - одна из самых низких в ДФО.
Изменить размер текста:

В Якутии определена квота на выдачу разрешений на работу для иностранных граждан. В следующем году их число снизится на 20%.

По словам председателя Госкомзанятости республики Степана Москвитина, квота на привлечение трудовых мигрантов, прибывающих в республику в визовом порядке, одна из самых низких в ДФО.

Для защиты рынка труда от избыточного присутствия иностранцев в 2019 году им будет выдано 178 разрешений на работу (в 2018 году - 223).

В целом по России потребность в привлечении иностранных работников в 2019 году составила 144 583 человека – на 19% меньше, чем в текущем году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске готовят к открытию новую школу
В Якутске задержали наркосбытчицу с «синтетикой» на 5 млн рублей
Участники программы переселения соотечественников смогут получить «дальневосточные гектары»
В столице республики пройдут «Дни Сахалина в Якутии»
В поселке Черский восстановили работу котельной
В Якутии стартует новый телепроект «Правительство LIVE»
В Намском районе Якутии семеро детей-сирот праздновали новоселье в новых домах
Капитан теплохода, посадивший судно на мель в Якутии, отделался штрафом
Туман нарушил работу аэропорта Якутск
В пригороде Якутска сгорел частный дом, один человек погиб
На выплату социальных доплат к пенсиям Якутия получит 1,28 млрд рублей
Семь камер фото-видеофиксации установлены на федеральной трассе Невер-Якутск
Глава Якутии вошёл в топ-20 самых цитируемых блогеров-губернаторов
Эстафета огня игр «Дети Азии» пройдёт по центральным улицам Якутска
В Якутске может появиться второй надземный пешеходный переход
«Headliner года»: якутянка Сардана Саввина вошла в топ-5 в номинации «Культура и искусство»
К разработке программы развития Дальнего Востока привлекут всех жителей России
В Якутии 12 предприятий-банкротов должны работникам более 63 млн рублей
Новая жизнь Дальнего Востока: у региона появилась своя литературная премия