2018-12-11T06:29:36+03:00
Общество

Рынок труда Якутии защитят от засилья иностранцев

В 2019 году число разрешений на работу для мигрантов в республике сократится на 20%
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В Якутии квота на привлечение трудовых мигрантов - одна из самых низких в ДФО.В Якутии квота на привлечение трудовых мигрантов - одна из самых низких в ДФО.
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В Якутии определена квота на выдачу разрешений на работу для иностранных граждан. В следующем году их число снизится на 20%.

По словам председателя Госкомзанятости республики Степана Москвитина, квота на привлечение трудовых мигрантов, прибывающих в республику в визовом порядке, одна из самых низких в ДФО.

Для защиты рынка труда от избыточного присутствия иностранцев в 2019 году им будет выдано 178 разрешений на работу (в 2018 году - 223).

В целом по России потребность в привлечении иностранных работников в 2019 году составила 144 583 человека – на 19% меньше, чем в текущем году.

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