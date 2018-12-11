В Якутии будут судить мошенников, поставивших обналичивание маткапитала на поток

11 Дек. 06:15 2018-12-11T06:16:26+03:00

Таким образом из госбюджета было похищено более 24 миллионов рублей.

Для этого предприимчивые граждане создали на бумаге два кооператива

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В Якутии перед судом предстанут двое мошенников, поставивших обналичивание маткапитала на поток. Для этого предприимчивые граждане создали на бумаге два кооператива.

Как установило следствие, с января по май 2017 года обвиняемые учредили два фиктивных кооператива: сельскохозяйственный и жилищно-строительный. Прикрываясь ими, они «помогли» 61 женщине обналичить материнский капитал, предоставляя в госструктуры заведомо ложные сведения для получения социальных выплат. Клиентов они искали на просторах интернета, а также размещали объявления о помощи в обналичивании средств в мессенджерах.

Таким образом, как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, из госбюджета было похищено более 24 миллионов рублей.

В настоящее время уголовные дела в отношении двоих участников организованной группы по 61 эпизоду мошенничества направлены в Якутский городской суд.