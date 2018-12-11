В Якутск прибыл первый после перерыва рейс «Аэрофлота» из Москвы

11 Дек. 05:59 2018-12-11T08:49:24+03:00

В Москву рейс вылетел при полной загруженности: из 158 кресел были заняты 156.

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11 декабря в столицу республики из московского Шереметьево прибыл первый в осенне-зимнем сезоне рейс авиакомпании «Аэрофлот». В зимнем расписании авиакомпания будет выполнять пять рейсов Москва-Якутск в неделю (кроме среды и воскресенья).

Сегодня на самолете Boeing 737-800 в Якутск прибыли 126 пассажиров. В Москву рейс вылетел при полной загруженности: из 158 кресел были заняты 156.

27 октября авиакомпания приостановила полеты в столицу республики. В ноябре руководство республики и компании «Аэрофлот» договорились о возобновлении регулярного прямого воздушного сообщения с Москвой зимой 2018-2019 года, сообщает пресс-служба аэропорта «Якутск».

“Аэрофлот” – крупнейшая национальная авиакомпания, выполняющая рейсы по 146 направлениям в 52 странах мира. Она занимает первое место в рейтинге российских авиакомпаний по пассажирообороту, с января по сентябрь 2018 года “Аэрофлот” перевез 26,7 млн пассажиров. С аэропортом “Якутск” авиакомпания сотрудничает с 2013 года.