Технопарк «Якутия» ищет резидентов

СЕГОДНЯ 05:43 2018-12-11T05:43:29+03:00

В рамках встречи можно будет задать специалистам все интересующие вопросы.

Стартаперам расскажут о критериях отбора проектов и размещения в IT-парке

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Технопарк «Якутия» проведет встречу с потенциальными резидентами. Представители учреждения расскажут о критериях отбора стартапов и условиях размещения в IT-парке.

На встрече можно будет ознакомиться с формой подачи заявки и задать специалистам все интересующие вас вопросы.

Встреча состоится 12 декабря в 17:00 в актовом зале Технопарка по адресу: ул. Дзержинского, 76, блок С.