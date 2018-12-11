Технопарк «Якутия» ищет резидентов
Стартаперам расскажут о критериях отбора проектов и размещения в IT-парке
В рамках встречи можно будет задать специалистам все интересующие вопросы.
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Технопарк «Якутия» проведет встречу с потенциальными резидентами. Представители учреждения расскажут о критериях отбора стартапов и условиях размещения в IT-парке.
На встрече можно будет ознакомиться с формой подачи заявки и задать специалистам все интересующие вас вопросы.
Встреча состоится 12 декабря в 17:00 в актовом зале Технопарка по адресу: ул. Дзержинского, 76, блок С.