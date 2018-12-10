2018-12-10T12:02:06+03:00
Происшествия

У виновника серьезного ДТП в Якутске произошло массивное кровоизлияние в мозг

По счастливой случайности больше никто не пострадал
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Грузовик протащил легковушку несколько метров.Грузовик протащил легковушку несколько метров.
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Серьезное ДТП произошло 8 декабря в Якутске. «КамАЗ» вылетел с дороги, снес ограждение и протаранил две припаркованный иномарки.

34-летний водитель мусоровоза, двигаясь в сторону улицы Октябрьская, возле дома №8 на улице Ойунского выехал на встречную полосу, снес пешеходное ограждение и протаранил припаркованную на стоянке «Тойоту Ист». Грузовик протащил легковушку несколько метров и остановился лишь врезавшись в одну из несущих свай, повредив фасад здания. Также повреждения получила припаркованная неподалеку «Тойота Ипсум».

Прибывшая на место аварии бригада скорой помощи отвезла водителя грузовика в больницу. Медики поставили диагноз: у мужчины произошло массивное кровоизлияние в мозг из-за разрыва аневризмы.

По счастливой случайности больше никто не пострадал.

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