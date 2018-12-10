В Якутии открыты еще две ледовые переправы через Лену

СЕГОДНЯ 11:14 2018-12-10T11:14:15+03:00

Сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда. Фото: ЯСИА

В настоящее время на территории республики эксплуатируются 25 автозимников

Изменить размер текста: A A

10 декабря допущены к эксплуатации ледовые переправы муниципального значения «Намцы — Хатассы» и «Покровск — Кердем» через реку Лена в Якутии.

После проверки грузоподъемности и технического освидетельствования разрешено движение транспорта по автозимникам «Намцы — Хатас» (до 5 тонн) и «Покровск – Кердем (II Жемкон)» (до 3 тонн).

В настоящее время на территории республики эксплуатируются 25 ледовых переправ. Открытие автозимников осуществляется в соответствии с приказом Минтранса республики согласно примерному графику.

Сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда.