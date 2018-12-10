В Якутии открыты еще две ледовые переправы через Лену
В настоящее время на территории республики эксплуатируются 25 автозимников
Сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда.Фото: ЯСИА
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10 декабря допущены к эксплуатации ледовые переправы муниципального значения «Намцы — Хатассы» и «Покровск — Кердем» через реку Лена в Якутии.
После проверки грузоподъемности и технического освидетельствования разрешено движение транспорта по автозимникам «Намцы — Хатас» (до 5 тонн) и «Покровск – Кердем (II Жемкон)» (до 3 тонн).
В настоящее время на территории республики эксплуатируются 25 ледовых переправ. Открытие автозимников осуществляется в соответствии с приказом Минтранса республики согласно примерному графику.
Сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда.