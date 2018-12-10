В Якутске обсудят изменение схем движения автобусов и переименование остановок
21 декабря в Большом зале Окружной администрации Якутска обсудят изменение схем движения трех автобусных маршрутов и присвоение названий остановкам.
Как сообщает отдел организации и контроля транспортной деятельности, будут обсуждаться вопросы оптимизации маршрутов движения автобусов №18 (заезд в микрорайон Прометей), №9 и №25 (по ул. Кузьмина).
Также граждан приглашают высказаться по поводу переименования конечной автобусной остановки «Залог» в ТРК «Азия», а также присвоения названий остановкам на улицах К.Уткина и Набережная.
Публичные слушания по вопросам оптимизации маршрутов общественного транспорта пройдут 21 декабря в 18:15.