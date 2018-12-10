В Якутске обсудят изменение схем движения автобусов и переименование остановок

СЕГОДНЯ 11:00 2018-12-10T11:00:06+03:00

Будет обсуждаться оптимизации маршрутов движения автобусов №18, 9 и 25. Фото: ЯСИА

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21 декабря в Большом зале Окружной администрации Якутска обсудят изменение схем движения трех автобусных маршрутов и присвоение названий остановкам.

Как сообщает отдел организации и контроля транспортной деятельности, будут обсуждаться вопросы оптимизации маршрутов движения автобусов №18 (заезд в микрорайон Прометей), №9 и №25 (по ул. Кузьмина).

Также граждан приглашают высказаться по поводу переименования конечной автобусной остановки «Залог» в ТРК «Азия», а также присвоения названий остановкам на улицах К.Уткина и Набережная.

Публичные слушания по вопросам оптимизации маршрутов общественного транспорта пройдут 21 декабря в 18:15.