Двое четырехлетних детей стали жертвами пожара в Якутии
Двое четырехлетних детей стали жертвами пожара в селе Кысыл-Сыр в Якутии. Двухквартирный жилой дом на улице Губкина загорелся 9 декабря.
Как выяснилось, хозяйка квартиры ушла в магазин за продуктами, оставив своего 4-летнего сына и 4-летнюю дочь знакомых дома одних. Входную дверь женщина закрыла на замок.
В ее отсутствие в квартире начался пожар, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем. Прибывшие на место пожарные обнаружили детей в спальне в бессознательном состоянии. Ребятишек доставили в больницу с ожогами и отравлением угарным газом, однако усилия медиков оказались тщетны.
В настоящее время обстоятельства произошедшего изучают следователи, возбуждено уголовное дело. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы, которые помогут определить точную причину пожара и гибели детей.