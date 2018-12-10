2018-12-10T10:35:44+03:00
Происшествия

Двое четырехлетних детей стали жертвами пожара в Якутии

Когда квартира загорелась, ребятишки были дома одни
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В настоящее время обстоятельства трагедии изучают следователи, возбуждено уголовное дело.В настоящее время обстоятельства трагедии изучают следователи, возбуждено уголовное дело.
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Двое четырехлетних детей стали жертвами пожара в селе Кысыл-Сыр в Якутии. Двухквартирный жилой дом на улице Губкина загорелся 9 декабря.

Как выяснилось, хозяйка квартиры ушла в магазин за продуктами, оставив своего 4-летнего сына и 4-летнюю дочь знакомых дома одних. Входную дверь женщина закрыла на замок.

В ее отсутствие в квартире начался пожар, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем. Прибывшие на место пожарные обнаружили детей в спальне в бессознательном состоянии. Ребятишек доставили в больницу с ожогами и отравлением угарным газом, однако усилия медиков оказались тщетны.

В настоящее время обстоятельства произошедшего изучают следователи, возбуждено уголовное дело. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы, которые помогут определить точную причину пожара и гибели детей.

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