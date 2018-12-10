2018-12-10T08:14:30+03:00
Общество

В алмазный край зовут рублем: прибывшие в Якутию специалисты получили материальную помощь

Размер финподдержки колеблется от 150 до 250 тысяч рублей
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Программа финансовой поддержки вновь прибывших узких специалистов действует в алмазном крае уже несколько лет.Программа финансовой поддержки вновь прибывших узких специалистов действует в алмазном крае уже несколько лет.Фото: ЯСИА
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Шесть прибывших в Мирнинский район Якутии специалистов получили единовременную материальную помощь.

Программа финансовой поддержки вновь прибывших узких специалистов действует в алмазном крае уже несколько лет. Сначала она распространялась только на медиков, но три года назад ее действие расширили на фармацевтов, работников культуры, спорта и образования. Материальная помощь выделяется при условии заключения трудового договора на срок не менее трех лет.

В декабре 2018 года единовременную материальную помощь в размере 250 тысяч рублей получили два тренера-преподавателя, приехавшие на работу в физкультурно-оздоровительный комплекс «Каскад» в поселке Чернышевский. Трое преподавателей Детских школ искусств и учитель, прибывший на работу в среднюю школу №9 села Тас-Юрях, получили по 150 тысяч рублей.

Как отмечается на сайте муниципального образования, программа помогла решить остро стоящие вопросы нехватки кадров в социальной сфере района.

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