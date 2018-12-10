Одно из старейших сел Якутии получит «второе дыхание»

СЕГОДНЯ 06:19 2018-12-10T06:19:11+03:00

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Жители Табаги отметили 275-летие основания села. Ожидается, что со строительством моста через Лену у одного из старейших сел Якутии откроется «второе дыхание».

- Будущее Табаги связано со строительством моста через Лену. Появится необходимая инфраструктура, которая будет обеспечивать техническое обслуживание моста и послужит дальнейшему развитию села. Также в будущем году будет решен вопрос освещения улиц Табаги, - отметил заместитель мэра Якутска Павел Кириллин.

Старая Табага была основана в начале XVIII века как Табагинская ямщицкая станция на Якутско-Иркутском почтовом тракте. Многие жители села – потомки ямщиков, казаков и крестьян, поселившихся здесь почти три века назад, и принадлежат к группе ленских старожилов.

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