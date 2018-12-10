2018-12-10T05:56:49+03:00
Общество

Французы снимают фильм о ледокольных перевозках в Якутии

Членов съемочной группы впечатлили выморозочные работы и перевозка грузов с помощью ледокола
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Члены съемочной группы агентства вышли в рейс вместе с экипажем ЛОРПа.Члены съемочной группы агентства вышли в рейс вместе с экипажем ЛОРПа.
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Представители агентства «Тони Комити» (Франция) снимают фильм о работе флота на реке Лене. Иностранных журналистов заинтересовало то, что для якутских речников – обычные рабочие будни.

Члены съемочной группы агентства вышли в рейс вместе с экипажем ЛОРПа, чтобы своими глазами увидеть работу судов в межнавигационный период. Их впечатлили выморозочные работы и перевозка грузов с помощью ледокола – французы назвали их уникальными.

Отснятый материал станет частью документального фильма о транспортной схеме севера России, который планирует выпустить «Тони Комити». Как отметил корреспондент агентства Лафе Филип Жан Луи, они хотят рассказать соотечественникам о масштабах и условиях работы на Севере, проиллюстрировав их зрелищными кадрами «с натуры».

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