2018-12-08T16:19:51+03:00
Происшествия

В центре Якутска КАМАЗ снес ограждение и протаранил малолитражку

Мусоровоз остановила только несущая колонна здания
Поделиться:
«Тойота Ист» восстановлению не подлежит.«Тойота Ист» восстановлению не подлежит.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП произошло 8 декабря на улице Ойунского в Якутске. «КамАЗ» вылетел с дороги, снес ограждение и протаранил припаркованную малолитражку.

Мусоровоз, следовавший по улице Ойунского в сторону автовокзала, выехал на встречную полосу, снёс пешеходное ограждение и протаранил припаркованный на автостоянке автомобиль «Тойота Ист».

Грузовик протащил легковушку несколько метров и прижал ее к несущей колонне здания по ул. Ойунского, 10. «Тойота Ист» восстановлению не подлежит. Также пострадала облицовка здания. Оценить степень повреждений предстоит представителям застройщика и управляющей компании.

По счастливой случайности никто, кроме водителя мусоровоза, не пострадал. Прибывшие на место медики «Скорой помощи» осмотрели мужчину и доставили в больницу для осмотра.

На месте происшествия работают инспекторы ДПС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске готовят к открытию новую школу
В Якутске задержали наркосбытчицу с «синтетикой» на 5 млн рублей
Участники программы переселения соотечественников смогут получить «дальневосточные гектары»
В столице республики пройдут «Дни Сахалина в Якутии»
В поселке Черский восстановили работу котельной
В Якутии стартует новый телепроект «Правительство LIVE»
В Намском районе Якутии семеро детей-сирот праздновали новоселье в новых домах
Капитан теплохода, посадивший судно на мель в Якутии, отделался штрафом
Туман нарушил работу аэропорта Якутск
В пригороде Якутска сгорел частный дом, один человек погиб
На выплату социальных доплат к пенсиям Якутия получит 1,28 млрд рублей
Семь камер фото-видеофиксации установлены на федеральной трассе Невер-Якутск
Глава Якутии вошёл в топ-20 самых цитируемых блогеров-губернаторов
Эстафета огня игр «Дети Азии» пройдёт по центральным улицам Якутска
В Якутске может появиться второй надземный пешеходный переход
«Headliner года»: якутянка Сардана Саввина вошла в топ-5 в номинации «Культура и искусство»
К разработке программы развития Дальнего Востока привлекут всех жителей России
В Якутии 12 предприятий-банкротов должны работникам более 63 млн рублей
Новая жизнь Дальнего Востока: у региона появилась своя литературная премия