В центре Якутска КАМАЗ снес ограждение и протаранил малолитражку

8 Дек. 16:19 2018-12-08T16:19:51+03:00

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Серьезное ДТП произошло 8 декабря на улице Ойунского в Якутске. «КамАЗ» вылетел с дороги, снес ограждение и протаранил припаркованную малолитражку.

Мусоровоз, следовавший по улице Ойунского в сторону автовокзала, выехал на встречную полосу, снёс пешеходное ограждение и протаранил припаркованный на автостоянке автомобиль «Тойота Ист».

Грузовик протащил легковушку несколько метров и прижал ее к несущей колонне здания по ул. Ойунского, 10. «Тойота Ист» восстановлению не подлежит. Также пострадала облицовка здания. Оценить степень повреждений предстоит представителям застройщика и управляющей компании.

По счастливой случайности никто, кроме водителя мусоровоза, не пострадал. Прибывшие на место медики «Скорой помощи» осмотрели мужчину и доставили в больницу для осмотра.

На месте происшествия работают инспекторы ДПС.