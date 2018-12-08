2018-12-08T06:50:24+03:00
Авто

Дороги Якутии стали немного безопаснее

Количество аварий и число пострадавших в них идет на спад
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В этом году на дорогах Якутии погибли 18 человек, в 2017-м – на 4 человека больше.В этом году на дорогах Якутии погибли 18 человек, в 2017-м – на 4 человека больше.Фото: ЯСИА
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За 11 месяцев 2018 года в республике зарегистрировано 105 дорожно-транспортных происшествий. За аналогичный период прошлого года их было 119 (на 11,7% больше).

По данным замдиректора Управления автомобильных дорог республики Анатолия Потапова, в этом году на дорогах Якутии погибли 18 человек (в прошлом году – на 4 человека больше). Травмы получил 141 житель республики, тогда как в 2017 году их было 169.

Перед республикой поставлена задача снижения смертности в результате ДТП в 3,5 раза.

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