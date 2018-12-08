На «Елке добра» в Якутске собрано более двухсот подарков

8 Дек. 06:29 2018-12-08T06:29:37+03:00

Почувствовать себя Дедом Морозом в преддверии главного праздника зимы может каждый.

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Участниками благотворительной акции «Елка добра» в Якутске стали сотрудники республиканского управления МЧС. Спасатели приобрели новогодние подарки для воспитанников детского дома и учащихся коррекционных школ-интернатов города.

Сотрудники МЧС передали эстафету акции сотрудникам федеральных органов исполнительной власти в республике. Участие в «Елке добра» также приняла съемочная группа телеканала ГТРК «Саха».

Почувствовать себя Дедом Морозом в преддверии главного праздника зимы может каждый. Исполнить заветное желание ребенка можно, выбрав открытку с новогодней елки и купив подарок в магазине «Розтор» по адресу: ул. Лермонтова, 49. Благотворительная акция продлится до 28 декабря. На сегодняшний день собрано более 200 из 767 подарков.