2018-12-08T06:29:37+03:00
Общество

На «Елке добра» в Якутске собрано более двухсот подарков

К акции присоединились сотрудники республиканского МЧС и ГТРК «Саха»
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Почувствовать себя Дедом Морозом в преддверии главного праздника зимы может каждый.Почувствовать себя Дедом Морозом в преддверии главного праздника зимы может каждый.
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Участниками благотворительной акции «Елка добра» в Якутске стали сотрудники республиканского управления МЧС. Спасатели приобрели новогодние подарки для воспитанников детского дома и учащихся коррекционных школ-интернатов города.

Сотрудники МЧС передали эстафету акции сотрудникам федеральных органов исполнительной власти в республике. Участие в «Елке добра» также приняла съемочная группа телеканала ГТРК «Саха».

Почувствовать себя Дедом Морозом в преддверии главного праздника зимы может каждый. Исполнить заветное желание ребенка можно, выбрав открытку с новогодней елки и купив подарок в магазине «Розтор» по адресу: ул. Лермонтова, 49. Благотворительная акция продлится до 28 декабря. На сегодняшний день собрано более 200 из 767 подарков.

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