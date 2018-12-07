2018-12-07T10:56:48+03:00
Авто

В Якутии зафиксировано 18 мест концентрации ДТП

Смертность на дорогах республики составляет 11,7 человек на 100 тысяч населения
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К 2024 году аварийность планируют снизить вдвое.К 2024 году аварийность планируют снизить вдвое.Фото: ЯСИА
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В Росавтодоре рассматривают региональные программы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его реализация начнется в следующем году.

Свои отраслевые документы представили руководители профильных ведомств Камчатского и Приморского краев, Якутии, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областей.

Участники совещания рассмотрели вопросы повышения безопасности дорожного движения. Так, в Якутии зафиксировано 18 мест концентрации ДТП, а смертность на дорогах составляет 11,7 человек на 100 тысяч населения.

К 2024 году аварийность в республике планируют снизить вдвое. Для этого в Якутске, а также на федеральных и региональных трассах планируется установить 32 комплекса фото- и видеофиксации. Кроме того, будут продолжено обустройство искусственного освещения, пешеходных переходов и модернизация дорожных знаков.

Место концентрации ДТП - участок автомобильной дороги, характеризующийся уровнем аварийности, показатели которого превышают критические значения.

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