2018-12-07T09:16:26+03:00
Авто

Автозимники в Якутии планируется открыть на 15-20 дней раньше

Почти все ледовые переправы в северных и арктических районах Якутии откроются до Нового года
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На переправе «Хатассы – Павловск» открыто движение транспорта общей массой до 10 тонн.На переправе «Хатассы – Павловск» открыто движение транспорта общей массой до 10 тонн.
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В связи с благоприятными погодными условиями автозимники планируется открыть на 15-20 дней раньше, чем по графику. Тоннаж на дорогах будет разный – от 10 до 20 тонн.

Почти все ледовые переправы в северных и арктических районах Якутии откроются до Нового года.

По федеральной трассе «Вилюй» движение на ледовых переправах открыто для транспорта весом до 4 тонн. Это четыре переправы через реку Вилюй и одна через реку Марха. Поднять грузоподъемность до 10 тонн на них планируют с 15 декабря.

С 3 декабря разрешено движение транспорта массой до 5 тонн через реку Алдан по федеральной трассе «Колыма». Увеличение грузоподъемности до 10 тонн намечено на 14 декабря.

На переправе «ХатассыПавловск» открыто движение транспорта общей массой до 10 тонн. Переправу «Даркылах – Нижний Бестях» планируется открыть в начале января.

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