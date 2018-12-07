Автозимники в Якутии планируется открыть на 15-20 дней раньше

7 Дек. 09:16 2018-12-07T09:16:26+03:00

Почти все ледовые переправы в северных и арктических районах Якутии откроются до Нового года

Изменить размер текста: A A

В связи с благоприятными погодными условиями автозимники планируется открыть на 15-20 дней раньше, чем по графику. Тоннаж на дорогах будет разный – от 10 до 20 тонн.

Почти все ледовые переправы в северных и арктических районах Якутии откроются до Нового года.

По федеральной трассе «Вилюй» движение на ледовых переправах открыто для транспорта весом до 4 тонн. Это четыре переправы через реку Вилюй и одна через реку Марха. Поднять грузоподъемность до 10 тонн на них планируют с 15 декабря.

С 3 декабря разрешено движение транспорта массой до 5 тонн через реку Алдан по федеральной трассе «Колыма». Увеличение грузоподъемности до 10 тонн намечено на 14 декабря.

На переправе «Хатассы – Павловск» открыто движение транспорта общей массой до 10 тонн. Переправу «Даркылах – Нижний Бестях» планируется открыть в начале января.