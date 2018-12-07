Жительница Санкт-Петербурга получила условный срок за мошенничество с землей в Якутске
Суд вынес приговор 44-летней жительнице Санкт-Петербурга, которая обманом завладела тремя земельными участками в Якутске. Общая стоимость земли превысила три миллиона рублей.
С января 2011 года по июнь 2012 года предприимчивая гражданка и ее подельники незаконно оформили право собственности на три участка, принадлежащих городскому округу «город Якутск». Землю записали на имя знакомой и родственников подсудимой.
Также она пыталась прибрать к рукам еще один участок стоимостью полмиллиона рублей, подделав документы о преимущественном праве выкупа.
Суд приговорил женщину к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Обвинительный приговор в отношении других участников преступления уже вступил в законную силу.