В Якутии определен перечень социально значимых маршрутов субсидированных авиарейсов

СЕГОДНЯ 07:56 2018-12-07T07:56:57+03:00

Полеты выполняются на вертолетах Ми-8Т и Ми-8МТА, самолетах Pilatus-6, Ан-3 и Ан-2.

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Министерство транспорта Якутии опубликовало утвержденный список субсидируемых социально значимых маршрутов на 2019 год. Полеты выполняются на вертолетах Ми-8Т и Ми-8МТА, самолетах Pilatus-6, Ан-3 и Ан-2 авиакомпаний «Полярные авиалинии» и «АЛРОСА».

Как и в 2018 году, основная доля субсидированных авиарейсов придется на арктическую территорию Якутии. Это Абыйский, Аллаиховский, Булунский, Верхоянский, Верхнеколымский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Среднеколымский, Усть-Янский, Жиганский, Эвено-Бытантайский, Оленекский и Анабарский районы.

Субсидированные перевозки также будут осуществляться в Усть-Майском, Нюрбинском, Ленском, Усть-Алданском, Кобяйском, Вилюйском, Верхневилюйском и Алданском районах.

С полным списком социально значимых маршрутов 2019 года можно ознакомиться здесь.