Экс-министр здравоохранения Якутии возглавил минздрав Карелии
Экс-министр здравоохранения Якутии Михаил Охлопков назначен исполняющим обязанности главы министерства здравоохранения республики Карелия. Соответствующий указ подписал глава региона Артур Парфенчиков.
Коллективу ведомства нового руководителя представил заместитель премьер-министра правительства Карелии Игорь Корсаков.
Михаил Охлопков окончил в 1994 году мединститут Якутского государственного университета по специальности «Лечебное дело», прошел клиническую ординатуру по детской хирургии в Томске и Москве. Работал в Якутии детским хирургом в учреждениях здравоохранения, заведовал отделением детской хирургии Педиатрического центра Национального центра медицины, был главврачом Томпонской центральной районной больницы. С 2016 по 2018 год - министр здравоохранения Якутии. Кандидат медицинских наук, «Отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия)».
Михаил Охлопков сменил на этом посту Марину Швец, которая назначена советником Главы Карелии, сообщается на официальном интернет-портале региона.