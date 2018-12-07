2018-12-07T04:58:30+03:00
Общество

Экс-министр здравоохранения Якутии возглавил минздрав Карелии

Михаил Охлопков сменил на этом посту Марину Швец, которая назначена советником Главы Карелии
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Коллективу Минздрава Карелии нового руководителя представил заместитель премьер-министра правительства республики Игорь Корсаков.Коллективу Минздрава Карелии нового руководителя представил заместитель премьер-министра правительства республики Игорь Корсаков.
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Экс-министр здравоохранения Якутии Михаил Охлопков назначен исполняющим обязанности главы министерства здравоохранения республики Карелия. Соответствующий указ подписал глава региона Артур Парфенчиков.

Коллективу ведомства нового руководителя представил заместитель премьер-министра правительства Карелии Игорь Корсаков.

Михаил Охлопков окончил в 1994 году мединститут Якутского государственного университета по специальности «Лечебное дело», прошел клиническую ординатуру по детской хирургии в Томске и Москве. Работал в Якутии детским хирургом в учреждениях здравоохранения, заведовал отделением детской хирургии Педиатрического центра Национального центра медицины, был главврачом Томпонской центральной районной больницы. С 2016 по 2018 год - министр здравоохранения Якутии. Кандидат медицинских наук, «Отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия)».

Михаил Охлопков сменил на этом посту Марину Швец, которая назначена советником Главы Карелии, сообщается на официальном интернет-портале региона.

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