Экс-министр здравоохранения Якутии возглавил минздрав Карелии

7 Дек. 04:58 2018-12-07T04:58:30+03:00

Михаил Охлопков сменил на этом посту Марину Швец, которая назначена советником Главы Карелии

Изменить размер текста: A A

Экс-министр здравоохранения Якутии Михаил Охлопков назначен исполняющим обязанности главы министерства здравоохранения республики Карелия. Соответствующий указ подписал глава региона Артур Парфенчиков.

Коллективу ведомства нового руководителя представил заместитель премьер-министра правительства Карелии Игорь Корсаков.

Михаил Охлопков окончил в 1994 году мединститут Якутского государственного университета по специальности «Лечебное дело», прошел клиническую ординатуру по детской хирургии в Томске и Москве. Работал в Якутии детским хирургом в учреждениях здравоохранения, заведовал отделением детской хирургии Педиатрического центра Национального центра медицины, был главврачом Томпонской центральной районной больницы. С 2016 по 2018 год - министр здравоохранения Якутии. Кандидат медицинских наук, «Отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия)».

Михаил Охлопков сменил на этом посту Марину Швец, которая назначена советником Главы Карелии, сообщается на официальном интернет-портале региона.