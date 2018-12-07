Проект «Великие имена России» может получить в Якутии вторую жизнь

7 Дек. 04:47 2018-12-07T04:47:09+03:00

Самому пожилому участнику акции в республике был 91 год. Фото: ЯСИА

Общественники предлагают провести голосование по присвоению имен известных якутян другим крупным объектам в республике

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В Общественной палате Якутии обсудили итоги проекта «Великие имена России». Жители республики приняли активное участие в голосовании – желающих выразить свою точку зрения было много.

Чтобы учесть мнение каждого, помимо голосования на официальном сайте была организована горячая линия и прием писем. Самому пожилому участнику акции в Якутии был 91 год.

Члены Общественной палаты республики выразили надежду, что по итогам проекта аэропорт Якутска не только получит имя П.Ойунского, но и превратится в своеобразный музей великого земляка.

Также было предложено провести голосование по присвоению имен известных якутян другим крупным объектам в республике.

В открытом голосовании проекта «Великие имена России» приняли участие 59979 якутян. За присвоение международному аэропорту Якутска имени Платона Ойунского выступили 30810 человек (51%). Четверть проголосовавших (15231 человек) сделали выбор в пользу Михаила Николаева, 18% (10812) отдали свои голоса за Валерия Кузьмина, 5% (3126) — за Петра Бекетова.

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