2018-12-07T04:47:09+03:00
Общество

Проект «Великие имена России» может получить в Якутии вторую жизнь

Общественники предлагают провести голосование по присвоению имен известных якутян другим крупным объектам в республике
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Самому пожилому участнику акции в республике был 91 год.Самому пожилому участнику акции в республике был 91 год.Фото: ЯСИА
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В Общественной палате Якутии обсудили итоги проекта «Великие имена России». Жители республики приняли активное участие в голосовании – желающих выразить свою точку зрения было много.

Чтобы учесть мнение каждого, помимо голосования на официальном сайте была организована горячая линия и прием писем. Самому пожилому участнику акции в Якутии был 91 год.

Члены Общественной палаты республики выразили надежду, что по итогам проекта аэропорт Якутска не только получит имя П.Ойунского, но и превратится в своеобразный музей великого земляка.

Также было предложено провести голосование по присвоению имен известных якутян другим крупным объектам в республике.

В открытом голосовании проекта «Великие имена России» приняли участие 59979 якутян. За присвоение международному аэропорту Якутска имени Платона Ойунского выступили 30810 человек (51%). Четверть проголосовавших (15231 человек) сделали выбор в пользу Михаила Николаева, 18% (10812) отдали свои голоса за Валерия Кузьмина, 5% (3126) — за Петра Бекетова.

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