2018-12-07T04:47:09+03:00
Общество

Проект «Великие имена России» может получить в Якутии вторую жизнь

Общественники предлагают провести голосование по присвоению имен известных якутян другим крупным объектам в республике
Поделиться:
Самому пожилому участнику акции в республике был 91 год.Самому пожилому участнику акции в республике был 91 год.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

В Общественной палате Якутии обсудили итоги проекта «Великие имена России». Жители республики приняли активное участие в голосовании – желающих выразить свою точку зрения было много.

Чтобы учесть мнение каждого, помимо голосования на официальном сайте была организована горячая линия и прием писем. Самому пожилому участнику акции в Якутии был 91 год.

Члены Общественной палаты республики выразили надежду, что по итогам проекта аэропорт Якутска не только получит имя П.Ойунского, но и превратится в своеобразный музей великого земляка.

Также было предложено провести голосование по присвоению имен известных якутян другим крупным объектам в республике.

В открытом голосовании проекта «Великие имена России» приняли участие 59979 якутян. За присвоение международному аэропорту Якутска имени Платона Ойунского выступили 30810 человек (51%). Четверть проголосовавших (15231 человек) сделали выбор в пользу Михаила Николаева, 18% (10812) отдали свои голоса за Валерия Кузьмина, 5% (3126) — за Петра Бекетова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Имени Платона Ойунского: в голосовании за имя воздушной гавани Якутска определился победитель

Россияне выбрали имена для 42 аэропортов страны (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске готовят к открытию новую школу
В Якутске задержали наркосбытчицу с «синтетикой» на 5 млн рублей
Участники программы переселения соотечественников смогут получить «дальневосточные гектары»
В столице республики пройдут «Дни Сахалина в Якутии»
В поселке Черский восстановили работу котельной
В Якутии стартует новый телепроект «Правительство LIVE»
В Намском районе Якутии семеро детей-сирот праздновали новоселье в новых домах
Капитан теплохода, посадивший судно на мель в Якутии, отделался штрафом
Туман нарушил работу аэропорта Якутск
В пригороде Якутска сгорел частный дом, один человек погиб
На выплату социальных доплат к пенсиям Якутия получит 1,28 млрд рублей
Семь камер фото-видеофиксации установлены на федеральной трассе Невер-Якутск
Глава Якутии вошёл в топ-20 самых цитируемых блогеров-губернаторов
Эстафета огня игр «Дети Азии» пройдёт по центральным улицам Якутска
В Якутске может появиться второй надземный пешеходный переход
«Headliner года»: якутянка Сардана Саввина вошла в топ-5 в номинации «Культура и искусство»
К разработке программы развития Дальнего Востока привлекут всех жителей России
В Якутии 12 предприятий-банкротов должны работникам более 63 млн рублей
Новая жизнь Дальнего Востока: у региона появилась своя литературная премия