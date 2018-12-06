2018-12-06T09:13:55+03:00
Происшествия

Игроман из Якутска обчистил сейф турфирмы и спустил полмиллиона в тотализаторе

27-летний уроженец Верхоянского района оказался частым гостем букмекерских контор
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Мужчина знал, что в сейфе хранится крупная сумма и специально задержался на работе, чтобы ее прикарманить.Мужчина знал, что в сейфе хранится крупная сумма и специально задержался на работе, чтобы ее прикарманить.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В полицию Якутска с сообщением о краже обратилась директор одной из турфирм города. Из сейфа предприятия пропали более 415 000 рублей.

Виновного нашли быстро - в содеянном признался один из сотрудников фирмы, 27-летний уроженец Верхоянского района. Как выяснилось, молодой игроман «подсел» на спортивный тотализатор, оставляя там все свои деньги.

Он знал, что в сейфе фирмы хранится крупная сумма и однажды специально задержался на работе, чтобы ее прикарманить. Все похищенное мужчина проиграл, делая ставки в букмекерской конторе.

Возбуждено уголовное дело.

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