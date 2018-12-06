2018-12-06T08:43:14+03:00
Экономика

В Якутии построят фабрику по переработке серебро-полиметаллической руды

Предприятие будет построена на месторождении Верхне-Менкече
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Производительность предприятия составит 300 тысяч тонн руды в год.Производительность предприятия составит 300 тысяч тонн руды в год.
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В Томпонском районе Якутии построят фабрику по переработке серебро-полиметаллической руды. Производительность предприятия составит 300 тысяч тонн руды в год.

Обогатительная фабрика будет построена на месторождении Верхне-Менкече, сообщили в «Главгосэкспертизе России».

В рамках реализации проекта будут возведены здание главного корпуса фабрики, дробильное отделение, склад руды, конвейерная галерея, лаборатория, очистные сооружения и другие объекты. Финансировать строительство будет сам застройщик — компания «Геопромайнинг Верхне-Менкече».

Проектная документация будущей фабрики получила положительное заключение специалистов Красноярского филиала Главгосэкспертизы России.

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