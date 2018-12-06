Вода для Майи: как дальневосточный гектар помог решить проблему якутского села

6 Дек. 08:11 2018-12-06T08:11:24+03:00

Цех розлива оборудован с соблюдением всех технологических норм и правил.

Вода поступает прямиком из скважины и проходит несколько ступеней очистки

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Житель Мегино-Кангаласского района Якутии Алексей Яковлев нашел достойное применение своему дальневосточному гектару. Получив землю в родном селе, он открыл свое дело, обеспечив жителей Майи питьевой водой.

Осваивать полученный гектар предприниматель начал сразу после получения участка. Для отсыпки территории понадобилось более 600 кубометров песка. Сам подвёл электричество, газ, построил гараж и цех розлива, который оборудован с соблюдением всех технологических норм. Вода поступает прямиком из скважины, проходит несколько ступеней очистки и затем разливается в бутыли.

За год завод «Майя-Аква» обеспечил всех жителей села чистой водой. С недавних пор продукция доставляется и в другие села Мегино-Кангаласского района.

Для получателей «дальневосточных гектаров» в Якутии доступны 22 меры господдержки. По данным Минвостокразвития РФ, сумма субсидий и выплат участникам государственной программы «Дальневосточный гектар» в Якутии на конец 2018 года составила без малого 40,5 млн рублей.