Шоколад с морской капустой и якутский мед: на Дальневосточной ярмарке устроили День блогера
4 декабря в рамках Дальневосточной ярмарки на Тверской площади в Москве прошел День блогера. Активным пользователям соцсетей рассказали, показали и дали попробовать все то, чем славится макрорегион.
Участники акции побывали на мастер-классе по приготовлению блюд якутской кухни из рыбы и отведали угощения в павильоне «Чайный дом». Представители Приморского края угостили блогеров особым шоколадом с морской солью, морской капустой, начинкой из мармелада и шипучей карамели.
Гости также отведали бутерброды с тюленьим салом, иван-чай и дальневосточный мед. Завершился блог-тур в камчатском туристско-информационном центре, где участникам акции рассказали о турах в край вулканов.
Дальневосточная ярмарка позволяет познакомиться с гастрономической культурой макрорегиона. Особое внимание уделено деликатесам – здесь можно попробовать якутскую рыбу, икру, мясо, мёд и другие продукты, которыми славится Дальний Восток.
Ярмарка продлится до конца недели, сообщает пресс-центр Дней Дальнего Востока в Москве.