2018-12-06T06:18:40+03:00
Общество

Шоколад с морской капустой и якутский мед: на Дальневосточной ярмарке устроили День блогера

Участникам акции предложили раскопать мамонта и рассказали о турах в край вулканов
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Участники акции побывали на мастер-классе по приготовлению блюд якутской кухни из рыбы.Участники акции побывали на мастер-классе по приготовлению блюд якутской кухни из рыбы.
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4 декабря в рамках Дальневосточной ярмарки на Тверской площади в Москве прошел День блогера. Активным пользователям соцсетей рассказали, показали и дали попробовать все то, чем славится макрорегион.

Участники акции побывали на мастер-классе по приготовлению блюд якутской кухни из рыбы и отведали угощения в павильоне «Чайный дом». Представители Приморского края угостили блогеров особым шоколадом с морской солью, морской капустой, начинкой из мармелада и шипучей карамели.

Гости также отведали бутерброды с тюленьим салом, иван-чай и дальневосточный мед. Завершился блог-тур в камчатском туристско-информационном центре, где участникам акции рассказали о турах в край вулканов.

Дальневосточная ярмарка позволяет познакомиться с гастрономической культурой макрорегиона. Особое внимание уделено деликатесам – здесь можно попробовать якутскую рыбу, икру, мясо, мёд и другие продукты, которыми славится Дальний Восток.

Ярмарка продлится до конца недели, сообщает пресс-центр Дней Дальнего Востока в Москве.

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