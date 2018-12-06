2018-12-06T05:12:20+03:00
Происшествия

Якутские следователи выясняют обстоятельства пожара, в котором пострадали двое детей

3-летний ребенок впал в кому
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По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
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Сообщение о пожаре в частном доме в селе Майя Мегино-Кангаласского района Якутии поступило днем 5 декабря. Несмотря на то, что огнеборцы прибыли на место через 6 минут, спасти здание не удалось.

На месте пожара обнаружено тело 67-летнего мужчины. Также пострадали двое детей – 3-летняя девочка и её 5-летний брат. Они госпитализированы в районную больницу с отравлением угарным газом в состоянии общего переохлаждения. Младший из детей впал в кому и находится в отделении интенсивной терапии. Родители пострадавших ребятишек во время пожара были на работе.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Окончательная причина пожара будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и иные необходимые мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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