Якутские следователи выясняют обстоятельства пожара, в котором пострадали двое детей

6 Дек. 05:12 2018-12-06T05:12:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Сообщение о пожаре в частном доме в селе Майя Мегино-Кангаласского района Якутии поступило днем 5 декабря. Несмотря на то, что огнеборцы прибыли на место через 6 минут, спасти здание не удалось.

На месте пожара обнаружено тело 67-летнего мужчины. Также пострадали двое детей – 3-летняя девочка и её 5-летний брат. Они госпитализированы в районную больницу с отравлением угарным газом в состоянии общего переохлаждения. Младший из детей впал в кому и находится в отделении интенсивной терапии. Родители пострадавших ребятишек во время пожара были на работе.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Окончательная причина пожара будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и иные необходимые мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.