Судебные приставы Якутии проведут день приема граждан
В рамках мероприятия можно попасть на прием на прием к руководству республиканского управления службы
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
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12 декабря с 12:00 до 20:00 часов во всех городских и районных подразделениях Службы судебных приставов Якутии пройдет прием граждан.
В этот день граждане и представители организаций могут обратиться к специалистам службы по вопросам, входящим в их компетенцию. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и (или) документ, подтверждающий полномочия.
Также можно попасть на прием на прием к руководству республиканского управления ФССП. Предварительная запись по телефону: 8 (4112) 22-63-97 или по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова, 25, кабинет 605.