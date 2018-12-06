2018-12-06T03:52:15+03:00
Общество

Судебные приставы Якутии проведут день приема граждан

В рамках мероприятия можно попасть на прием на прием к руководству республиканского управления службы
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При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
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12 декабря с 12:00 до 20:00 часов во всех городских и районных подразделениях Службы судебных приставов Якутии пройдет прием граждан.

В этот день граждане и представители организаций могут обратиться к специалистам службы по вопросам, входящим в их компетенцию. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и (или) документ, подтверждающий полномочия.

Также можно попасть на прием на прием к руководству республиканского управления ФССП. Предварительная запись по телефону: 8 (4112) 22-63-97 или по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова, 25, кабинет 605.

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